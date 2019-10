San Giorgio al buio da giorni, l'ironia dei residenti: «Qui come a Gotham City»

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo maltempo, l'autunno rischia di arrecare più danni del dovuto a San Giorgio a Cremano. Con l'avanzare della stagione fredda e la conseguente diminuzione delle ore di luce solare, in città torna infatti a riproporsi con prepotenza l'annosa questione dell'illuminazione pubblica carente. Il servizio, per cui oltre un anno fa era stata messa una toppa selezionando una nuova e più tempestiva azienda responsabile della manutenzione, risulta ancora oggi tanto inaffidabile quanto strutturalmente obsoleto. E gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: in molte delle principali arterie del centro storico si brancola letteralmente nel buio appena dopo il crepuscolo, mentre cresce in maniera esponenziale anche la rabbia e il senso di insicurezza dei residenti. Percezione, quest'ultima, acuita anche dai recentissimi problemi di ordine pubblico registratisi con gli spari di via Manzoni dello scorso weekend.È risaputo, del resto, che nell'oscurità delle vie lasciate senza illuminazione riescano a trovare terreno fertile gli autori di scippi, rapine e altri reati predatori, tra cui ad esempio anche i fastidiosissimi furti di pneumatici in vertiginoso rialzo nel 2019. Negli ultimissimi giorni i disagi si susseguono senza fine: sabato sera era toccato a via Ugo Foscolo, nell'ex villaggio Corsicato, domenica alcune segnalazioni avevano riguardato la zona di via San Martino e via Roma, nei pressi del municipio. Ieri «al chiaro di luna» sono invece rimaste via Don Morosini e buona parte di via San Giorgio Vecchio. Una situazione non nuova, che già da anni infesta la città e contro cui l'attuale amministrazione comunale non sembra aver trovato un'adeguata contromisura. Praticamente certo che a questo punto la patata bollente sarà lasciata in eredità alla prossima consiliatura, dopo le elezioni comunali in programma a maggio.Tutta colpa - stando a quanto spiegato a più riprese dagli uffici tecnici del Municipio - di un impianto da sostituire praticamente ex novo che comprende sul suolo sangiorgese oltre 200 lampioni. Nemmeno il piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 approvato in consiglio comunale a gennaio offre in questo senso le dovute garanzie: previsti infatti ritocchi solo per i luoghi di maggior attrattiva della città, come piazza Troisi, Villa Vannucchi, Villa Bruno e il parco giochi di via Cavalli di Bronzo. Per un restyling di più ampio respiro, insomma, bisognerà attendere tempi migliori. Nel frattempo, con il ritorno all'ora solare alle porte (27 ottobre), i sangiorgesi si consolano con la consueta autoironia. In rete fioccano in queste ore paragoni e fotomontaggi che accostano la città di Troisi a Gotham City, l'oscura - anche letteralmente - metropoli di Batman e Joker falcidiata in ogni dove da crimine e corruzione.