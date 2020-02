San Valentino a Napoli, i campioni di danza sportiva «offrono un ballo» a chi passa in via Toledo

Domani 14 febbraio per San Valentino, dalle 13 alle 14.30, i campioni italiani di danza sportiva Roberto Montariello e Shana Monaco si apposteranno all’ingresso della Galleria Umberto di Napoli per una coinvolgente iniziativa che già tre anni fa animò via Toledo.



Sulla scia del fortunato hashtag #Nonpensareballa, infatti, i due atleti e insegnanti «offriranno un ballo» a tutti i passanti. Un’idea senza dubbio originale con cui i due ballerini internazionali contano di bissare il successo della prima edizione, quando il solo video dell’iniziativa ottenne 565mila visualizzazioni e ben 6300 condivisioni solo su Facebook.





(Nel video, l'edizione 2017 dell'evento)



Del resto, non capita tutti i giorni di poter ballare con due performer di livello internazionale: due volte Campioni Italiani Professionisti di Danze Latino Americane e tra le top 48 coppie al mondo di categoria, Roberto Montariello e Shana Monaco rappresentano attualmente l’Italia in tutto il mondo e nel 2015 hanno ballato anche nella nota compagnia americana Burn the Floor di New York. La filosofia di #nonpensareballa, che i due atleti promuovo anche nella loro Latin Steps Academy nonché nella Carolyn Smith Dance Academy di Napoli, è quella di imparare a ballare con il sorriso, «perché ballare aiuta a vivere meglio, fa bene alla salute ma ha anche uno scopo socialmente attivo, quello di creare dei legami forti ed indissolubili tra i componenti dello stesso gruppo».

