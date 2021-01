Sorrento, un concorso del Rotary club nell'anno dedicato alla «Sostenibilità ambientale»

SORRENTO - Il Rotary Club Sorrento, in occasione dell’anno dedicato alla «Sostenibilità Ambientale», in prima linea nella diffusione tra i giovani della Penisola Sorrentina delle problematiche ambientali, per sensibilizzare i giovani ad un maggior rispetto dell’ambiente e indicare le regole che sono alla base di un comportamento ecosostenibile. In quest'ottioca, anche per stimolare il senso di responsabilità e consapevolezza sugli effetti e le ripercussioni che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere, il Rotary Club Sorrento ha inteso bandire un concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”, che prevede l’assegnazione di Premi di Studio, rivolto a studenti degli ultimi due anni di corso delle Scuole Superiori, a studenti universitari, nonché ai giovani liberi professionisti di età non superiore a 35 anni della Penisola Sorrentina. Le domande di iscrizione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 25 gennaio 2021, con consegna degli elaborati fissata al 10 aprile 2021. «Il Bando di Concorso, con l’allegato Regolamento e le schede di iscrizione, potrà essere scaricato dalla pagina https://www.facebook.com/sorrentorotaryclub ed eventuali informazioni potranno richieste all’indirizzo: segreteria.rcsorrento2021@gmail.com

