Ospedale unico Sorrento-Amalfi, pubblicato bando per la progettazione

E’ stato pubblicato, sul sito di Soresa, il bando per la realizzazione del nuovo “Ospedale unico della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana”.



Soresa spa, in qualità di Centrale di Committenza, ha pubblicato, sul proprio portale www.soresa.it, gli atti della gara relativa all’affidamento dei servizi di “progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza” per conto della Stazione Appaltante che è la ASL Na 3 sud. L’importo della gara, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è pari ad €5.641.081,15.



Il costo complessivo dell'opera è di 65 milioni di euro (fondi edilizia sanitaria ex articolo 20 sbloccati con il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio). I Comuni coinvolti sono Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Positano.



Tale intervento è inserito nel programma di investimenti previsto dall’Accordo di Programma ex art. 20 legge 67/1988 (Edilizia sanitaria) sottoscritto da Regione Campania e Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze nei mesi scorsi. L’aggiudicatario avrà 240 giorni naturali per l’espletamento del lavoro. Le offerte potranno essere presentate entro e non oltre il 16 marzo 2020.







