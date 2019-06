Sorrento, la vasca è diventata piscina: bimbi fanno il bagno in piazza Lauro

Venerdì 21 Giugno 2019, 19:15

SORRENTO - Il dubbio ha attanagliato i sorrentini per tre settimane, da quando piazza Angelina Lauro è stata riaperta dopo circa sei mesi di restyling: quella all'ingresso del luogo-simbolo della movida cittadina è una vasca o una piscina? A risolvere il rebus sono stati due bambini in vacanza a Sorrento che, evidentemente presi dall'entusiasmo ed esasperati dal caldo, hanno pensato bene di farci il bagno. Il tutto sotto gli occhi divertiti di alcuni residenti, che hanno ripreso la scena con gli smartphone, e sotto lo sguardo severo di altri, che non hanno perso l'occasione di stigmatizzare il comportamento dei piccoli bagnanti.Nei giorni scorsi, della nuova vasca (o piscina?) era stato fatto un vario utilizzo. Alcuni vi avevano fatto un pediluvio e ingannato il tempo leggendo un buon libro. Altri non avevano esitato a spogliarsi e a tuffarsi mentre gli amici filmavano con gli smartphone. Un uomo aveva persino parcheggiato a pochi metri dalla vasca e, noncurante delle centinaia di persone che lo osservavano, aveva immerso nell'acqua gli stracci con i quali aveva successivamente lavato la propria vettura.In tutte queste circostanze il web si è scatenato. «Si sapeva che sarebbe andata a finire, questa è la buona educazione che insegnano gli adulti», scrive una sorrentina su Facebook a proposito dei bambini che hanno fatto il bagno in piazza Angelina Lauro. «La vergogna è il senso civico mancante di chi guarda senza intervenire - aggiunge un'altra internauta - La fontana è nostra, facciamola rispettare».