Napoli: infiltrazioni d'acqua al Cardarelli, si ferma la risonanza magnetica

Stop alla diagnostica per colpa del maltempo che, questa mattina, ha causato infiltrazioni nei locali della Risonanza Magnetica, all'ospedale Cardarelli. Le abbondanti precipitazioni di stanotte e il vento forte, hanno sollevato i coperchi delle piattaforme che proteggono una parte delle canaline che alimentano l'apparecchiatura, con il rischio di infiltrazioni che avrebbero compromesso l'uso del macchinario.



Per questo, in maniera cautelativa dalle 8, la Risonanza Magnetica è stata interdetta all'uso e sono stati rimandati gli esami da effettuare che includevano anche pazienti considerati urgenti. Successivamente, dopo la sospensione del servizio per quasi 4 ore, in seguito ad un sopralluogo tecnico, il macchinario è stato messo in funzione solo per le urgenze, mentre gli altri pazienti, che provengono dai reparti esterni rispetto all'edificio del Dea dove ha sede la Risonanza, potranno eseguire gli esami nel pomeriggio o domani.



Il problema nasce anche dal fatto che la seconda Risonanza in uso nel presidio, è stata smontata di recente per permetterne la sostituzione con un nuovo macchinario di ultima generazione ma nel frattempo il Cardarelli è servito da una sola Risonanza Magnetica, allestita al piano - 1 nella palazzina Dea dove c'è anche il pronto soccorso.



«La Risonanza Magnetica è stata sospesa in via cautelare per accertarci che i danni del maltempo non potessero comprometterne il funzionamento ma in previsione del fatto che lavoriamo con un solo apparecchio abbiamo previsto un noleggio-annuncia Giuseppe Longo, direttore del Cardarelli - per evitare liste di attesa o rallentamenti, abbiamo avviato una ricerca sul mercato per dotarci di un Tir attrezzato con una Risonanza pronta all'uso che utilizzeremo per circa un mese nell'attesa della nuova apparecchiatura da installare così da garantire la piena funzionalità del servizio». © RIPRODUZIONE RISERVATA