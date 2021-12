Tangenziale di Napoli, chiusa per una notte l'uscita dello svincolo di Fuorigrotta

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia «Tertulliano», in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Fuorigrotta, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agnano. Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di uscita di Fuorigrotta «Stadio Napoli Centro», per lavori di manutenzione del sottopasso. In alternativa, si consiglia di utilizzare la rampa di uscita «Soccavo».