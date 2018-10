Torna «Canapa in mostra», de Magistris apre la quinta edizione a Napoli

Giovedì 18 Ottobre 2018, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli ospita la quinta edizione di «Canapa in mostra», la fiera internazionale della canapa industriale e medica. L'evento, come da tradizione, si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Il programma della tre giorni sarà presentato domenica alle 11 nell'aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli. La conferenza stampa vedrà al tavolo relatori il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il presidente dell'associazione «Canapa in Mostra», Emanuele Altezza, il responsabile scientifico della manifestazione, Davide Gentile e il professor Salvatore Faugno, docente della facoltà di Agraria presso l'Università Federico II di Napoli.Verrà inoltre annunciato il programma scientifico della kermesse, che prevedrà anche la presentazione ufficiale del nuovo volume di «Canapa in Tesi», la raccolta di lavori universitari sulla «risorsa canapa» giunta alla sua terza edizione, ma anche il cartellone musicale (previsto - tra gli altri - lo show «99 Minuti Live» di Luca Persico, per tutti «Zulù») che caratterizzerà le tre serate della manifestazione.