Giovedì 7 Giugno 2018, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:44

Sul mare per la vita, il 17 giugno torna la Veleggiata per il Pascale, l’iniziativa per la raccolta fondi a favore dell’Istituto dei tumori di Napoli, promossa dalle Leghe Navali di Napoli, Pozzuoli e Bacoli che hanno chiamato a raccolta i propri iscritti per garantire una massiccia partecipazione a questa passeggiata in barca a vela nel Golfo che vuole rappresentare un inno alla vita. Lo scopo: sensibilizzare i napoletani sulle attività della Fondazione che, da più di ottant’anni, garantisce cure specialistiche e all’avanguardia ai malati di tumore. Ma anche invitare alla prevenzione oncologica. Prima della veleggiata, infatti, e a cominciare da sabato 9 giugno, presso la Lega Navale di Napoli, in via Molosiglio, i medici del Pascale effettueranno visite gratuite sui camper dell’associazione House Hospital Onlus. Si comincia il 9 giugno con visite ai nei, per la prevenzione del melanoma, il 12 e il 16 con le visite al seno.