Torre del Greco, volontari in campo per la pulizia dei fondali marini

Volontari in campo per la pulizia dei fondali marini. Domani, infatti, le associazioni ambientaliste e culturali di Torre del Greco si sono date appuntamento dalle 9 alle 12 in località «Il Cavaliere» per una manifestazione che gode del patrocinio dell'amministrazione comunale e che rientra tra quelle dedicate alla tutela e alla riqualificazione degli specchi d'acqua cittadini. Prevista anche la presenza di una delegazione di bambini dell'istituto comprensivo De Nicola-Sasso.

Dopo un briefing nell'area del porto, alle 9.30 ci sarà la partenza delle imbarcazioni ed il posizionamento delle stesse per le relative attività ispettive dei fondali e la successiva perimetrazione delle aree di intervento e prelievo dei rifiuti a largo della spiaggia di via San Giuseppe alle Paludi. «Continuiamo - commenta l'assessore alla Risorsa mare, Annarita Ottaviano - con una nuova giornata dedicata al mare, le attività di riqualificazione del nostro litorale costiero, tra i più lunghi e suggestivi della costiera regionale. Lodevole l'iniziativa messa in campo dai volontari delle associazioni che rappresentano un'autentica risorsa della città».