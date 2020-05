«L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord prende le distanze dalle gravi affermazioni rilasciate dallo scrittore Roberto Saviano nel corso della trasmissione “Che tempo che farà” trasmessa ieri su Rai2. Procederemo ad adire le vie legali a tutela dell’immagine di una categoria che lavora e produce per garantire trasparenza e legalità». Lo rende noto Antonio Tuccillo, numero uno dei commercialisti di Napoli Nord.



«Gli iscritti sono impegnati quotidianamente in funzioni di revisione, amministrazione e gestione, consentendo ad imprese e famiglie di affrontare complesse problematiche - aggiunge Tuccillo -, richiedenti l’ausilio necessario di qualificati professionisti».



«Ho dato mandato ad un legale di valutare le affermazioni di Roberto Saviano, al quale chiederemo di mostrare e giustificare le fonti delle sue affermazioni. In mancanza, procederemo con un esposto alle Autorità competenti in sede civile e penale». © RIPRODUZIONE RISERVATA