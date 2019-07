Universiadi, nello stadio di Cercola il carosello storico dei carabinieri a cavallo

Venerdì 5 Luglio 2019, 12:02

In occasione della 30esima Universiade di Napoli, il quarto reggimento a cavallo dei carabinieri si esibirà alle 20 del 12 luglio nello stadio comunale Piccolo di Cercola, nella spettacolare cerimonia militare del Carosello Storico.I militari riprodurranno la leggendaria Carica di Pastrengo, episodio cruciale di una battaglia combattuta il 30 aprile 1848, durante la prima guerra di Indipendenza.L’ingresso sarà gratuito!Il giorno prima, dalle 19, appuntamento sul lungomare di via Partenope a Napoli, per la sfilata della fanfara a cavallo dei carabinieri.