Vele di Scampia, vincono gli abusivi e Insurgencia fa festa

Sabato 12 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 07:30

Fuochi d'artificio a Scampia per festeggiare l'assegnazione di sessanta alloggi agli occupanti abusivi delle Vele. La graduatoria dei fortunati, in realtà, non è ancora definitiva: gli interessati, infatti, hanno tempo fino a lunedì per presentare eventuali ricorsi, ma i festeggiamenti sono esplosi subito dopo l'assemblea che il Comitato Vele ha organizzato giovedì. Alla fine luci di tutti i colori hanno illuminato il cielo di Scampia per festeggiare un traguardo storico al quale si arriva grazie al progetto Restart Scampia finanziato con 27 milioni dal precedente governo. Un progetto che ha visto Comune e Comitato in prima fila nel disegnare il nuovo volto del quartiere. E adesso l'abbattimento della Vela Verde, la prima ad andare giù, sembra veramente imminente: è stata assegnata la gara alla ditta che dovrà demolirla.