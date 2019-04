Giovedì 25 Aprile 2019, 18:38

Domani, venerdì 26 aprile, ventimila residenti dei quartieri Arco Felice e Lucrino, a Pozzuoli, rimarranno per l'intera mattinata senza erogazione di acqua potabile. Il black out idrico è dovuto a lavori per consentire la sostituzione di una saracinesca idrica in via Miliscola, località Tripergola, al confine con il comune di Bacoli. L'interruzione sarà attuata dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Nel dettaglio le zone interessate sono: via Campi Flegrei (da piazza Aldo Moro alla confluenza con la Domitiana), via Annecchino, Parco De Martino, Lido Augusto, Parco Caruso, traversa Raimondo Annecchino, I e II traversa Montenuovo Licola Patria, via Cacciapuoti, II traversa Miliscola (da piazza Aldo Moro a Lucrino), lago d'Averno e zone limitrofe, lago di Lucrino, via Tripergola, via Miseno, via Camilla, via Italia, traversa Italia, via Enea, via Icaro, via San Filippo, via Stufe di Nerone. Numerosi gli uffici pubblici, i negozi e le residenze turistiche interessati dal problema