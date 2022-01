Vesuvio con la nebbia, ma con le foto dall'alto torna il colore

Il Vesuvio visto da una prospettiva insolita è l'immagine che la direzione generale «Defence industry and space» della Commissione Europea propone questa mattina sul proprio profilo Twitter.

Il vulcano, ripreso dall'alto, è l'unica nota colorata in mezzo a una coltre bianca di nuvole. L'effetto ottico è prodotto da un insieme di condizioni meteorologiche singolari, che hanno interessato l'Europa centrale e occidentali in questi primi giorni del nuovo anno.

#ImageOfTheDay



A #heatwave, coupled with intense high pressures & low-level clouds, has hit central & western Europe in early 2022



Several 🌡️temperature records have been broken ♨️



⬇️The summit of Mt. Vesuvius emerging from the clouds, as seen by #Sentinel2 🇪🇺🛰️on 2 January pic.twitter.com/Qt4jBo6EHc

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) January 3, 2022