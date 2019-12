Capri, vandali all'assalto del villaggio di Babbo Natale: distrutto il tendone degli eventi

Atti vandalici a Capri nel villaggio di Babbo Natale che era stato allestito nei Giardini nella Flora Caprense in occasione del natale. Visto che era il secondo caso in cui erano state prese di mira le attrezzature poste nel parchetto per il Natale dei bambini, dove era stato già danneggiato il trenino natalizio, l’assessore Salvatore Ciuccio delegato all’infanzia ed alla politiche giovanili oggi pomeriggio si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Via Roma per sporgere denuncia contro ignoti per danneggiamenti continuati a strutture pubbliche di proprietà comunale.



I danni più gravi questa volta hanno colpito proprio la tendostruttura che serviva a coprire gli spazi aperti dell’ampio giardino pubblico. Il tendone che in questi giorni ha ospitato tutti gli eventi del programma di Natale «Magie e fantasie natalizie» dedicato ai bambini. Dalle animazioni al Santa Claus parade sino allo spettacolo dei burattini che si è tenuto nonostante il danneggiamento e che sarà ripetuto anche domani.

«Nel presentare la denuncia - dice Ciuccio – sicuramente questi gesti sono atti balordi che toccano la sensibilità di noi cittadini ed appannano la gioia dei bambini nei giorni più belli dell’anno in gran parte dedicati a loro. Ci auguriamo di scoprire presto i colpevoli». Intanto è entrato subito in azione un team di operai per sostituire i teli che sono stati danneggiati in più parti da lunghi tagli.

