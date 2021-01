Vulcano Campi Flegrei, a Pozzuoli ​il capo della Protezione civile: la riunione trasmessa in diretta streaming

«Il 10 febbraio sarà a Pozzuoli il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e con lui ed i responsabili dell'Osservatorio Vesuviano-Ingv faremo il punto sullo stato del vulcano Campi Flegrei e sulle attività di protezione civile inerenti il rischio vulcanico dell'area flegrea». A renderlo noto è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. «Avevamo chiesto quest'incontro nei giorni scorsi - spiega Figliolia - per far fede agli impegni assunti col Dipartimento di Protezione Civile circa l'opportunità di organizzare periodicamente una conferenza per tenere aggiornata la cittadinanza sul fenomeno del bradisismo e sulle azioni di prevenzione messe in campo». La riunione si terrà alle ore 15 nell'aula consiliare del Municipio al Rione Toiano e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Pozzuoli.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, nuova scossa nei Campi Flegrei: l'epicentro... IL SISMA Terremoto, a Napoli e Pozzuoli sciame sismico in corso: 7 scosse... IL TERREMOTO Terremoto, Pozzuoli trema ancora: tre scosse avvertite dalla... I TERREMOTI Campi Flegrei, nuova scossa e lo sciame sismico in aumento: adesso... IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tremano ancora nella notte: una... IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, è più rapido ​il sollevamento del... IL SISMA Terremoto a Pozzuoli, forte boato e paura: la scossa avvertita anche...

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA