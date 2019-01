Controlli della Polizia Municipale di Napoli sulla vendita di alcol a minorenni nel fine settimana. Nella tarda serata di sabato, in via Monteoliveto, gli agenti dell' «Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori», hanno notato un ragazza di 15 anni che stava consumando alcol e mostrava sintomi di alterazione. La 15enne ed alcuni coetanei hanno indicato agli agenti il locale nel quale avevano acquistato le bevande alcoliche. Il titolare dell'esercizio commerciale, che era stato già multato ad aprile del 2018, è stato multato e diffidato sul rispetto della normativa per i minorenni.



La Polizia Municipale lo segnalerà all' autorità amministrativa per la sospensione dell'attività. La 15 enne è stata affidata ai genitori. Nel corso dei controlli gli agenti della Municipale hanno avvicinato 45 minori, che sono stati informati sulle conseguenze per la salute dell'uso di alcoolici.

Domenica 13 Gennaio 2019, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 19:38

