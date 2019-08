A Nerano per fotografare vip, paparazzo denuncia: «Speronato dai bodyguard»

Sabato 10 Agosto 2019, 19:24

MASSA LUBRENSE - Si trovava su un gommone per fotografare un gruppo di vip diretti a Marina del Cantone per festeggiare il compleanno di Kylie Jenner, modella e personaggio televisivo statunitense che proprio oggi compie 21 anni. All'improvviso, però, marinai e guardie del corpo, a bordo di moto d'acqua e di un tender, lo avrebbero speronato danneggiando la sua attrezzatura e provocandogli un trauma alla schiena. A denunciarlo è Massimiliano Sorge, uno dei paparazzi che affollano il golfo di Napoli durante l'estate.Originario del Lazio ma di stanza a Capri tra luglio e agosto, quando i personaggi del jet-set internazionale si riversano tra l'Isola Azzurra e la penisola sorrentina, Sorge si trovava a bordo di un gommone nelle acque di Massa Lubrense. Il paparazzo era sulle tracce dello yacht a bordo del quale si sarebbero trovati, oltre la Jenner, anche Travis Scott, Sofie Rich e Scott Disick. Proprio quando era pronto per scattare le foto, Sorge sarebbe stato preso di mira da marinai e guardie del corpo dei vip: secondo quanto riferito dal fotografo agli uomini della Capitaneria di porto di Massa Lubrense, giunti sul posto dopo l'allarme lanciato attraverso il 1530, gli addetti alla sicurezza dello yacht avrebbero effettuato «numerosi giri a velocità sostenuta» intorno al suo gommone, provocando «onde e una situazione di pericolo» fino a mettere in atto un tentativo di «speronamento».Risultato? Sorge, prontamente soccorso dalla Guardia Costiera, ha fatto ricorso alle cure dei medici che gli hanno diagnosticato un trauma contusivo alla regione lombare sinistra giudicato guaribile in quattro giorni. L'acqua di mare che ha invaso il suo gommone, tuttavia, ha danneggiato le sue attrezzature e apprecchiature fotografiche: un danno stimato in diverse migliaia di euro. La Capitaneria di porto ha già avviato verifiche sulla vicenda.