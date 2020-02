Abbattimento Vela di Scampia, Renzi felice: «Intervento finanziato dal mio governo»

«L'abbattimento delle Vele di Scampia è un bellissimo messaggio per Napoli e per tutta Italia. Nessuno ricorderà come è stato finanziato questo intervento (Piano Periferie 2016), ma poco importa. Passano giorni, mesi, anni, poi la verità si fa largo. Viva Napoli, viva Scampia».

Così su Twitter Matteo Renzi , senatore, leader di Italia Viva ed ex premier, rivendicando il Piano Periferie realizzato dal suo governo.

