Manufatti abusivi a casa Di Maio: avviato l'iter per la demolizione

Lunedì 3 Dicembre 2018, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 18:06

Gli uffici comunali di Mariglianella hanno dato avvio al procedimento per giungere ad un'ordinanza di demolizione dei quattro manufatti ritenuti abusivi e sequestrati su un terreno di cui risulta comproprietario Antonio Di Maio, padre del vicepremier. La notizia, appresa in ambienti cittadini, è stata confermata dagli amministratori comunali guidati dal sindaco Felice Di Maiolo. Insieme ai manufatti, nei giorni scorsi, i vigili urbani del posto hanno eseguito anche il sequestro di tre piazzole sulle quali erano depositati rifiuti, per lo più scarti edili.