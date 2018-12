CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Dicembre 2018, 22:56

Non si è ancora chiusa la vicenda degli abusi edilizi nella masseria di proprietà del papà del vicepremier Luigi Di Maio, anzi, ci vorranno probabilmente ancora alcuni mesi. Nei giorni scorsi Antonio Di Maio ha presentato le proprie controdeduzioni contro la procedura per l’ordinanza di abbattimento di quattro manufatti abusivi e per la rimozione dei rifiuti su un terreno in comproprietà con la sorella Giovanna. La documentazione pervenuta all’ufficio tecnico del comune di Mariglianella è molto vasta e – spiegano dal municipio dell’agro-nolano – serviranno almeno un paio di settimane per studiare il fascicolo. Non solo, ma ai tecnici comunali servirà anche reperire ulteriori aerofotogrammetrie della zona: fotografie scattate dai droni che, confrontandole, rendono possibile l’individuazione di nuovi edifici sorti senza autorizzazione. I rilievi furono effettuati dai vigili lo scorso 29 novembre, gli agenti trovarono nella proprietà dei Di Maio 5 manufatti, di cui 4 ritenuti abusivi.