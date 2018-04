Ragazzo investito e ucciso da due auto pirata nel Napoletano

Giovedì 5 Aprile 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 06:43

ACERRA - Attraversa la strada buia, investito da due auto. A rimetterci la vita sarebbe un giovane extracomunitario che poco prima delle 23 avrebbe tentato di attraversare la provinciale che da Acerra conduce a Maddaloni. Il giovane sarebbe stato colpito in pieno da una prima auto e poi da una seconda sopraggiunta dopo.L’incidente è avvenuto lungo il tratto di strada compreso tra il bivio che conduce all’inceneritore e l’azienda conserviera La Doria. A condurre le indagini sono gli agenti della Polstrada di Nola e quelli del commissariato di polstato di Acerra. Dai primi rilievi sembra che il ragazzo sia sbucato improvvisamente da una siepe e che le due auto non siano state in grado di evitare l’impatto a causa dell’oscurità della strada. Un’arteria che già in passato ha fatto registrare numerosi incidenti proprio per l’assenza di illuminazione, la scarsa visibilità e la velocità sostenuta con cui la si percorre.Per il ragazzo, investito dalla violenza del doppio impatto, non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire a polizia e soccorritori di completare le indagini e l’intervento di rimozione del corpo.