Acerra, il Comune blinda l'area industriale contro il trattamenti di altri rifiuti

Il Puc di Acerra ( Napoli) blinda l'area industriale da nuovi insediamenti e dalla variazione di destinazione d'uso di quelli già esistenti, mettendo quindi un freno alla richiesta di un'azienda di trattare rifiuti liquidi, contro la quale il Comune ha dato parere negativo. È quanto emerso dalla conferenza di servizi, per approvare la richiesta di un'azienda pre-esistente a trattare rifiuti liquidi per conto terzi e contro la quale si è scagliato anche il vescovo Antonio Di Donna, svoltasi oggi e rinviata a data da destinarsi alla luce dei nuovi documenti prodotti dal Comune di Acerra e dall'indisponibilità a partecipare di alcuni tecnici di parte.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Qualiano, tre ragazzini sugli scooter disturbano un intero... I CONTROLLI Grumo, operai in nero e zero misure di sicurezza: chiuse 3... LA SICUREZZA Torre Annunziata, controlli a tappeto: denunciate 4 persone per... IL PROVVEDIMENTO Gravi carenze a bordo, nave da carico bloccata nel porto di Napoli IL CASO Napoli, piazza Mercato terra di nessuno: lancio di blocchi di...

Nel corso della conferenza è stato lo stesso sindaco Raffaele Lettieri ad annunciare che stamattina, con delibera di Giunta, è stato approvato il nuovo Puc che fa scattare le norme di salvaguardia e che prevede «l'esclusione - ha spiegato la fascia tricolore - di tutti gli interventi di trattamento e recupero di rifiuti speciali». «Il Puc - ha aggiunto Lettieri - si aggiunge al certificato di destinazione urbanistica del 27 settembre, che esprime in maniera chiara il parere negativo al progetto proposto, in quanto nel piano regolatore generale quella è una zona agricola e non sono consentiti cambi. L'azienda, pre-esistente grazie a concessioni degli anni '70-'80, chiede una variazione che le nuove azioni amministrative non consentono. In quella zona non solo non sono consentiti nuovi insediamenti industriali che non ricadano nella zona Asi, ma non è possibile nemmeno effettuare cambi».