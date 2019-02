Acerra, ucciso il boss Mariniello: è la nuova faida di camorra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapevano benissimo dove e come colpirlo. I sicari, probabilmente due, lo hanno crivellato di colpi. L'agguato, alle 10,30 di ieri. La vittima, Vincenzo Mariniello, 46 anni, era nella sua Mercedes, davanti casa, sulla breve rampa che dal cancello maggiore, bardato di leoncini di gesso bianco, della palazzina di tre piani in cui abitava porta al garage retrostante l'edificio color pastello di via Pietro Nenni, centro residenziale di Acerra, rione parco Gravina. Mariniello appena due giorni fa era tornato in libertà dopo una detenzione agli arresti domiciliari. È il secondo omicidio in due giorni in provincia di Napoli. Sabato sera, a Mugnano, a finire sotto i colpi dei killer era stato un ambulante, Giovanni Pianese. È evidente che qualcosa si è rotto negli equilibri malavitosi e una nuova faida di camorra rischia di insanguinare il territorio.