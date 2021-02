Una voragine di dimensioni ragguardevoli si è aperta in mezzo alla strada nel rione "Parco Novecento", un complesso edilizio ubicato in zona Spiniello frutto della speculazione dei primi anni Duemila e caratterizzato da recenti vicende legate all'abusivismo di una serie di edifici. Per fortuna l'apertura del grande buco non ha avuto conseguenze drammatiche: nessun ferito.

Ma quando i poliziotti municipali sono giunti sul posto si sono accorti che all'interno della voragine, profonda alcuni metri, c'erano molti rifiuti stratificati. Il sospetto è che l'area quando è stata lottizzata sia stata oggetto di uno scarico indiscriminato di schifezze di ogni sorta occultate con la realizzazione delle strade. La voragine è stata quindi sequestrata dalla municipale che sarà costretta a chiedere l'intervento dell'Arpac, l'Agenzia regionale protezione ambientale, per la caratterizzazione degli scarti rinvenuti.

