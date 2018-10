Addio a don Grimaldi, prete anticlan. Nell'82 fu ferito dagli uomini di Alfieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa del Santissimo Rosario di Flocco dove è stato parroco per quasi 40 anni, i funerali di don Pietro Grimaldi, il sacerdote che si è spento domenica sera a 87 anni. Don Pietro ha retto la parrocchia della frazione di Poggiomarino per ben 37 anni, diventandobe un punto di riferimento non solo religioso ma anche sociale e culturale. Nel 1982 fu vittima di un raid di camorra: in due, incappucciati, lo aspettarono dinanzi alla chiesa e gli spararono, ferendolo all'addome. Don Pietro si salvò, ma visse ore difficili, lottando contro la morte. Fu un evento che suscitò scalpore, sebbene quel periodo fosse particolarmente complicato non solo per Poggiomarino ma per tutta l'area vesuviana. Erano gli anni della Nuova camorra organizzata: il boss di Ottaviano Raffaele Cutolo imperava e dettava legge ma era anche spesso in guerra con le cosche vicine. A Poggiomarino il controllo del territorio era del clan Galasso, affiliato a Carmine Alfieri, nemico storico di Cutolo. Il capo del gruppo criminale, Pasquale Galasso, dieci anni dopo l'agguato a don Pietro, nel 1992, fu arrestato e decise di pentirsi. Da collaboratore di giustizia parlò pure del ferimento di don Pietro, indicando dei nomi sui quali, tuttavia, la magistratura non ha mai trovato riscontri.