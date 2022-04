Afragola, 66enne maltratta la moglie: arrestato, aveva anche una rivoltella

Lei ha 61 anni, lui 66 ed è incensurato. Sono sposati da tanti anni, ma la donna non sopporta più i soprusi quotidiani e le angherie che da tanti anni subisce. Fino a quando si decide a denunciare le aggressioni fisiche. Così emerge anche che l’uomo è in possesso di armi, fucili per la caccia e non solo. Nella sua abitazione, ad Afragola, i carabinieri trovano una rivoltella con matricola illeggibile e sequestrano anche 5 cartucce calibro 8. Quindi, arrestano l'aziano per maltrattamenti in famiglia e «detenzione abusiva di munizionamento e di detenzione illegale di armi clandestine».



