Afragola, trolley pieno di armi e droga sequestrato a una donna di 36 anni

Un trolley pieno di armi e droga, nascosto in un vano ricavato ad arte sotto al balcone di casa. Lo hanno sequestrato i carabinieri della stazione di Afragola a una 36enne al termine di una perquisizione. I militari hanno trovato nella valigia 3 pistole e sostanze stupefacenti sufficienti a confezionare centinaia di dosi. Una Beretta 92FS calibro 9x21 aveva la matricola abrasa, le 2 scacciacani con tappo rosso erano dotate di munizioni. Poi 30 grammi di cocaina, 700 di hashish, 92 di marijuana e 4 bilancini per pesare le dosi. E, in un marsupio, 3570 euro ritenuti provento illecito.

