Emergenza gelo nel Napoletano: ​rimosse stalattiti ghiaccio dalla galleria

Agerola. La neve e il gelo hanno colpito ovviamente anche i monti Lattari. La situazione più complessa è stata vissuta ad Agerola, dove nel pomeriggio è stato reso necessario un intervento straordinario per mettere in sicurezza la galleria Palombella, il traforo che collega la «Svizzera dei Lattari» con Pimonte.

«Grazie all'intervento della Città Metropolitana di Napoli, che ha accolto con solerzia le nostre segnalazioni di pericolo - fa sapere il sindaco agerolese Luca Mascolo - sono in corso le operazioni di distacco delle stalattiti di ghiaccio all'interno della galleria». Con il supporto della Polizia Locale di Agerola, sono state rimosse le pericolose stalattiti, che rischiavano di cadere sulle auto in transito. Poche settimane fa, sotto lo stesso tunnel, una giovane ciclista perse la vita, investita da più auto: in quel caso, a causare la tragedia fu anche la scarsa illuminazione della galleria.

Già nel corso della notte, invece, grazie agli operatori di Progetto Ambiente, le strade principali di Agerola erano state cosparse di sale per renderle percorribili. Le operazioni sono andate avanti per il resto della mattinata nelle strade secondarie. Per l'allerta meteo, il sindaco Mascolo aveva chiuso le scuole per la giornata di oggi.

