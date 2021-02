San Valentino a Capri: temperature polari e cristalli di ghiaccio sulle pareti rocciose

Quella di San Valentino è stata un giornata fuori dal comune con un sole quasi primaverile che invitava a lunghe passeggiate, il termometro però è sceso quasi allo 0 tanto che lungo le pareti rocciose di Anacapri, sulla strada provinciale, erano costellate da lunghi filari di ghiaccio simili a sculture di arte contemporanea con l'insolito scenario del vesuvio dirimpettaio con le cime coperte di neve.

Al freddo si è aggiunto anche il mare agitato con forti raffiche di tramontana, che ha fatto bloccare tutti i collegamenti marittimi, tanto che l'unica corsa che è arrivata alle 10.30 a Capri ed è ripartita subito è stata la nave veloce Fauno. Ha fatto anche spostare il punto di raccolta dei pullman per gli anziani over 80, che dovevano sottoporsi al vaccino e recarsi a Palazzo a Mare, ad un provvisorio parcheggio in Piazzetta in attesa che i carrellini elettrici dei servizi sociali del comune che li prelevavano dalle loro abitazioni e li trasportavano al centro vaccinale. Un'organizzazione perfetta, che ha consentito di portare a termine la fase 2 destinata ai residenti over 80 del Comune di Capri organizzata dall'ASL Na 1 e dai due Sindaci.

