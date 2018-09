Aggiudicati lavori per San Paolo e altri 2 impianti

Lunedì 10 Settembre 2018, 19:57

Sono stati aggiudicati definitivamente, a seguito dell'approvazione dei progetti in Giunta comunale di Napoli, gli appalti relativi ai lavori di riqualificazione dello stadio San Paolo, del palazzetto polifunzionale di Soccavo e dello stadio comunale Caduti di Brema per lo svolgimento delle Universiadi 2019. Per quanto riguarda lo stadio San Paolo, che ospiterà la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi all'impianto audio per un importo di 495.209,87 euro. Per il Polifunzionale di Soccavo i lavori consisteranno in interventi di manutenzione delle tre palestre dell'impianto alle norme Coni e alle prescrizioni Fisu, nonché di manutenzione edile e impiantistica degli spogliatoi e dei bagni per un importo totale di 558.995,03 euro.Per lo stadio comunale Caduti di Brema, nel quartiere Barra, i lavori riguarderanno il completo rifacimento del campo di gioco mediante posa in opera del manto in erba sintetica, la manutenzione degli spogliatoi e l'implementazione degli impianti esistenti, in particolare quello di illuminazione del campo, per un importo di 552.173,11 euro. A breve, terminato l'iter procedurale, il commissario straordinario per l'Universiade 2019 procederà alla sottoscrizione dei relativi contratti con le ditte aggiudicatarie per il successivo inizio dei lavori.