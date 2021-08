Aggredito e derubato del telefonino da un marocchino in piazza Garibaldi

Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, a Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in Piazza Garibaldi per una segnalazione di un'aggressione ai danni di un uomo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una pattuglia dell'Esercito Italiano e personale del 118 che stavano soccorrendo una persona riversa a terra e un uomo che stava urlando contro i presenti; gli operatori lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un telefonino ed hanno accertato che ne era stato denunciato lo smarrimento lo scorso mese di luglio; inoltre, una donna ha raccontato che, poco prima, la vittima era stata aggredita dall'uomo e da un'altra persona che si era dileguata.

A.N.C., 43enne marocchino con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per lesioni personali aggravate, ricettazione e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.