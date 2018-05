Lunedì 21 Maggio 2018, 11:12

«Bisogna recuperare sempre di più ogni spazio della città alla vivibilità e alla sicurezza. Questo è compito primario delle forze di polizia che devono ancor di più rafforzare il controllo del territorio in tutte le aree pur facendo già un lavoro enorme con una coperta corta». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando l'aggressione subita da un ragazzino di 16 anni all'uscita della stazione della metropolitana di Piscinola-Scampia. Il sindaco, a margine di un'iniziativa alla Stazione marittima, ha sottolineato che «si sta mettendo in campo un lavoro importante e in città c'è una rete forte per prevenire e impedire fenomeni di violenza. C'è attenzione massima da parte di tutti, il che - ha evidenziato - non significa che non accadano simili episodi. Tutti dobbiamo fare ancora di più e stare vicino alle vittime che a Napoli, come altrove, sono le persone più deboli come bambini e ragazzi».