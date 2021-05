Questa mattina un 53enne napoletano è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini a Napoli con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra. Ha raccontato ai carabinieri della compagnia Centro, di essere stato vittima di una tentata rapina in piazza Principe Umberto. Non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso. Indagini in corso per accertare dinamica e motivazioni alla base dell'evento.