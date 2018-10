Agnano, rimossa barca della vergogna: «Abbiamo fatto tutto da soli ed in poco tempo»

Lunedì 15 Ottobre 2018, 11:57

La barca sommersa dai rifiuti “prende il largo” e lascia via Raffaele Ruggiero. Non sembra vero ai membri dell’associazione Diritti Dei Napoletani, guidati dall’avvocato Danila de Novellis, ma stamattina la barca simbolo del degrado di Agnano è stata rimossa. Da anni giaceva tra i rifiuti in una delle arterie principali del quartiere che costeggia l’ippodromo. Da quando quel tratto di strada era diventata una discarica a cielo aperto.«Nessuno voleva che rimuovessi la barca» dichiara l’avvocato de Novellis. «Assessori al comune, consiglieri municipali. Nessuno ha mosso in dito per rimuoverla. Solo la nostra associazione è passata ai fatti in poco più di un mese. Stiamo provando sulla nostra pelle che insieme si può fare tanto. Adesso continueremo a muoverci in questa direzione per risistemare il quartiere in cui viviamo».