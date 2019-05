CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Maggio 2019, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per anni non si è compreso che dietro al «gaming disorder», ossia la dipendenza da videogiochi, ci fosse una fragilità emotiva e psicologica degli adolescenti. I videogiochi sono un piacevole intrattenimento ma per alcuni ragazzi possono rappresentare l'inizio di un processo deleterio per la personalità, portare all'isolamento sociale, alla deprivazione del sonno fino a manifestare depressioni che comportano allusioni alla morte o al suicidio. A dirlo sono gli psichiatri che hanno paragonato la dipendenza da videogiochi a quella da cocaina. Il fenomeno in Italia è in aumento e discuterne è il primo passo per affrontare il problema. Oggi alle 15.30 all'istituto «Carlo Poerio» ci sarà l'incontro «Videogame e dipendenze giovanili. Dall'urgenza all'emergenza sociale» moderato da Antonio Polito, mentre domani al teatro Mercadante verrà messo in scena lo spettacolo «Ragazzi PerMale» per la campagna di prevenzione «WeFree», ideata dalla Comunità di San Patrignano, con 500 alunni delle scuole medie napoletane. La dirigente Daniela Paparella ha accolto con entusiasmo l'incontro, allo sportello psicologico della scuola si sono infatti rivolti molti genitori, preoccupati dal cambio di umore dei figli in seguito all'uso compulsivo di alcuni videogiochi, e di quattro casi di «hikikomori», ragazzi che si auto-isolano volontariamente e non vanno più a scuola. Con lei parteciperanno Patrizia Esposito, presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Daniele De Martino, capo dipartimento Polizia Postale della Campania, Gemma Tuccillo, capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, Manuel De Iudicibus, reponsabile sportello di ascolto alla «Poerio», Antonio Boschini, responsabile terapeutico Comunità di San Patrignano, Ornella De Rosa, presidente Osservatorio Internazionale sul Gioco, il filosofo Sebastiano Maffettone, Francesca Marzo, dottore in Scienze cognitive, l'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri. A volere la due giorni è l'ambasciatrice per Napoli della Comunità di San Patrignano Maria Luisa Faraone Mennella, affinché si riflettesse insieme a studenti e genitori sui temi del disagio e dell'emarginazione, a cominciare dal «gaming disorder».