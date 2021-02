A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla protezione civile regionale che ha previsto per tutta la giornata di domani domenica 14 febbraio: “temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C. Gelate persistenti a tutte le quote. Venti forti settentrionali con raffiche.Mare agitato al largo e lungo le coste esposte.”, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini.

