«Risposte sugli esuberi», e i lavoratori occupano la sede napoletana di Almaviva

I lavoratori della sede napoletana di Almaviva hanno occupato questa mattina il centro di via Brin, chiedendo all'azienda «risposte sui 147 esuberi» a pochi giorni dal cambio di appalto. Dal primo dicembre circa 400 lavoratori transiteranno alla Comdata di Marcianise, vincitrice della commessa. Ma, spiega Francesco De Rienzo, rsu Cgil, «147 lavoratori resteranno fuori dal cambio di appalto. La disperazione oggi è sfociata nell'occupazione del sito e non lo lasceremo finché l'azienda non ci sarà delle risposte».



Due giorni fa alcuni lavoratori di Almaviva hanno inscenato una protesta durante un convegno organizzato dalla Cgil Campania in un albergo nel centro di Napoli e al quale è intervenuto il leader del sindacato(Zca/Adnkronos)