Ci sarà anche la premier Giorgia Meloni, a bordo del primo Frecciarossa che collegherà Roma a Pompei. È stata confermata, a ridosso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri in Prefettura a Napoli, l'ipotesi trapelata nelle scorse ore: la presidente del Consiglio dei Ministri battezzerà il treno diretto tra la città degli scavi all'ombra del Vesuvio e la Capitale. Con lei ci saranno anche i ministri della Cultura e del Turismo, Gennaro Sangiuliano e Daniela Santanchè. Prima partenza domani, con arrivo a Pompei alle 10.40: si tratta di un grande passo per le Infrastrutture di Partenope e dintorni, per i turisti diretti agli scavi e per i pellegrini del santuario. Al momento, il viaggio avrà luogo ogni terza domenica del mese. Ma - come apprende Il Mattino da fonti di governo - dopo un primo periodo di prova, il diretto Roma-Pompei potrebbe partire ogni domenica.

Il countdown è finito. Una fermata intermedia a partire da domani tra la Capitale e Pompei, il cui parco archeologico, nelle classifiche fornite dal Mic sui flussi turistici, si piazza costantemente in testa alla graduatoria dei siti più visitati del Paese. Ad accogliere la Meloni e i ministri, domani a Pompei, ci saranno anche il sindaco Carmine Lo Sapio e l'arcivescovo Tommaso Caputo. Il nuovo servizio ferroviario del diretto Roma-Pompei in Frecciarossa, nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, era stato presentato tre giorni fa, al Ministero della Cultura, dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal Ministro del Turismo Daniela Santanché, dall'amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris, dal direttore generale Musei Massimo Osanna e dal direttore del Parco Archeologico Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

Il collegamento sarà effettuato con il Frecciarossa 1000, treno di punta della flotta di Trenitalia (capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs). Per raggiungere da Termini la città sepolta dalla lava due millenni fa, si impiegheranno un'ora e 47 minuti. Partenza da Roma Termini alle 8.53, fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alle 10.40. Ritorno alle 18.40, con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Termini alle 20.55. Durante il percorso in treno, i passeggeri potranno conoscere la storia dell'antica Pompei con una clip trasmessa sui monitor di bordo. All'arrivo a Pompei, poi, per i viaggiatori diretti agli scavi sarà disponibile domani il bus navetta Pompei Link. Il diretto si aggiunge alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, già esistenti tra Roma e Pompei in Frecciarossa, che prevedono l'arrivo a Napoli Centrale con l'Alta Velocità e il proseguimento con i treni regionali di Trenitalia.

. Come trapela da fonti del Mic, sono previste per domani un'intensificazione delle forze dell'ordine sul territorio e una probabile una visita lampo agli scavi della premier e dei ministri. Dopo l'arrivo alle 10:40, intorno alle 13, la Meloni e gli altri ospiti dovrebbero poi ripartire verso la Capitale. Attesi, tra gli altri, anche il presidente dell'Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci, Luigi Ferraris, il sovrintendente alle Belle Arti e Paesaggio dell'area Metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo e il consigliere del ministro Sangiuliano, Luciano Schifone. Ma, dopo l'inaugurazione, si guarda soprattutto alle prospettive del diretto Roma-Pompei. La città degli scavi all'ombra del Vesuvio, come accennato, è in cima alla classifica dei siti più visitati dello Stivale. Pompei ha raggiunto l'anno scorso i 3 milioni di visitatori - secondo il report del Ministero del Turismo fornito nei giorni scorsi. Numeri destinati a salire nel 2023, stando alle rilevazioni dei flussi turistici degli ultimi sei mesi. In questo scenario, dopo una prima fase sperimentale destinata a durare orientativamente «due mesi, la cadenza del diretto Roma-Pompei dovrebbe diventare settimanale», come filtra da fonti del Ministero della Cultura. Dalla Capitale alla città degli scavi ogni domenica.