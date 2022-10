Alto impatto, raffica di controlli della polizia alla periferia di Napoli

Secondigliano, in via dei Tessitori di Seta, al largo Beato Gaetano Errico, in via Ciro Improta e in vico Censi sono state identificate 75 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 73 veicoli, di cui 40 rimossi poiché trovati in stato di abbandono, uno sottoposto a sequestro amministrativo e 3 sottoposti a fermo amministrativo. In più, sono state contestate 14 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida con patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza casco protettivo e per non aver ottemperato all’alt.