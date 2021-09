Napoli, ambulanti sulla spiaggia di San Giovanni: sgomberata l'area occupata abusivamente

Gli agenti della polizia locale dell’unità operativa San Giovanni di concerto con il personale del comando carabinieri di San Giovanni-Barra e della guardia costiera di Napoli hanno svolto attività di controllo del commercio ambulante su demanio marittimo.

Durante il servizio gli agenti si sono recati in Vico I° Marina, in particolare sulla porzione di spiaggia appartenente al demanio marittimo, dove hanno constatato la presenza di un’attività di commercio ambulante dedita alla vendita di prodotti alimentari e di bevande con sede fissa sull’area demaniale in concessione, che a seguito di controlli documentali risultava occupare un’area diversa rispetto a quella per cui era autorizzata.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI ​Comunali a Napoli, Maresca tra gli ambulanti: «Un progetto... LA SICUREZZA Lotta alla contraffazione, in azione il reparto Goac: primo sequestro... L'OPERAZIONE Vendita abusiva di frutti di mare, scattano i controlli dell'Asl...

Al titolare è stata pertanto contestata l’inosservanza di uso di demanio marittimo e comminata una multa di 1.032 euro, mentre l’area occupata è stata sgomberata e ripristinato lo stato dei luoghi originario.