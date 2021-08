Lotta alla contraffazione, in azione il reparto Goac: primo sequestro alla Duchesca

Lotta alla contraffazione a Napoli. Ora c'è un gruppo operativo specializzato nella polizia municipale, che se ne occupa: Il reparto, chiamato Goac e costituito con personale della unità Investigativa centrale, cui si aggiungono gli agenti delle unità territoriali. Il compito è quello di monitorare il mercato del falso sul territorio cittadino, nei suoi tre principali aspetti: la vendita, il trasporto e lo stoccaggio delle merci e in generale del materiale contraffatto.

Primo importante intervento questa mattina alla Duchesca, nei pressi di via Maddalena. Controllati numerosi venditori ambulanti e sequestrati vari articoli di abbigliamento e accessori, tutte riproduzioni llegali di modelli di note griffe: 600 paia di scarpe, 250 tra borse e cinture, 1900 capi di abbigliamento e 530 occhiali da sole. Più diversi prodotti di pirateria informatica, tra cui 3.200 supporti digitali audio e video. Rinvenuti e sottoposti a sequestro anche grossi sacchi contenenti migliaia di loghi contraffatti con il marchio di importanti aziende: adesivi, toppe in tessuto, decalcomanie, pronti per essere applicati su capi di abbigliamento e accessori.