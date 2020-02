«Ci hanno impedito di effettuare la diagnosi». E’ accaduto all’equipaggio del 118 intervenuto questa mattina per il soccorso di un’anziana, nel quartiere Arenella. Gli operatori dell’ambulanza della postazione “Vomero” sono stati aggrediti verbalmente, insultati e ostacolati fino a rendergli impossibili le operazioni che solitamente precedono la presa in carico del paziente.



A far scattare la rabbia e l’atteggiamento oppositivo dei parenti della signora, soccorsa per un codice giallo, sarebbe stata l’attesa troppo lunga per l’arrivo dei mezzi di soccorso, a detta dei familiari della donna. Secondo i tabulati della centrale operativa, l’ambulanza è stata allertata alle ore 7.38 di questa mattina, giungendo sul posto dell’intervento dopo 10 minuti, alle ore 7.48.



«All’arrivo dell’equipaggio del 118, la figlia della paziente ha incominciato ad inveire contro il personale sanitario lamentando un ritardo inesistente- denuncia l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”- le offese si sono prolungate e accentuate all’interno dell’appartamento dove la congiunta ha filmato con il cellulare tutte le fasi del soccorso». «Le offese sempre più pesanti e minacciose sono arrivate al punto di impedire ai sanitari di assistere l’anziana, rendendo impossibile la rilevazione dei parametri vitali che, a detta dei parenti, erano una perdita di tempo» si legge ancora nella nota dell’associazione che più volte ha denunciato il fenomeno sempre più diffuso del malcostume che vede l’utenza approfittarsi del servizio di emergenza come fosse un taxi per trasportare gli ammalati.



«L' anziana signora , sofferente e silenziosa, è stata portata in pronto soccorso senza diagnosi di ingresso» concludono i sanitari che ancora una volta chiedono a gran voce più tutele per garantire la sicurezza fisica e psicologica degli operatori, dopo l'episodio che aumenta a 16 il numero di azioni aggressive e violente contro i sanitari a Napoli, dall'inizio dell'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA