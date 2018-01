Annullo filatelico speciale: Poste Italiane omaggia la Visitazione pastorale alla basilica di Forio

Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:58

Un annullo filatelico speciale, con inchiostro dorato, quello che Poste Italiane promuove in occasione della Visita Pastorale indetta dal Vescovo alla Chiesa di Ischia, domenica 7 gennaio a Forio alla basilica di San Vito Martire, che ospita la preziosa statua in argento del '700 e una preziosa reliquia del santo originario della attuale Boemia. L'occasione è quella della visita pastorale - che terminerà poi ad ottobre 2019 - del capo della Diocesi ischitana, monsignor Pietro Lagnese. Sarà l'ultra ottuagenario monsignor Giuseppe Regine, che è a capo della parrocchia capofila dal 26 ottobre 1969, ad accogliere il Vescovo, e ad aver commissionato per l’occasione un annullo filatelico postale speciale ed una cartolina filatelica che riprodurrà l’immagine della Visitazione scelta dal Vescovo Pietro come simbolo di questo evento. In tal modo l’immagine della Visitazione sarà impressa a caratteri d’oro nella storia isclana. L'appuntamento per gli appassionati di filatelia è per domenica 7 gennaio nel piazzale antistante la Basilica di San Vito, dove dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 sarà allestito un gazebo dove saranno presenti rappresentanti di Poste Italiane coordinati da Carmine Esposito, dottore in conservazione dei Beni Culturali e coordinatore filatelico di Poste Italiane.