L'Antitrust avvia un'istruttoria sul terminal del porto di Napoli

L'Antitrust avvia un' istruttoria nei confronti dei terminal del porto di Napoli per un presunto cartello nel settore dei servizi di movimentazione merci. Secondo l'Autorità infatti, le società Conateco, Soteco, Marinvest e Terminal Flavio Gioia si sarebbero coordinate per applicare agli spedizionieri del porto di Napoli un aumento tariffario violando la disciplina a tutela della concorrenza. Secondo l'Autorità, questi operatori avrebbero concordato di applicare contestualmente lo stesso aumento tariffario per tutti i contenitori in import destinati ai terminali del porto di Napoli.

Tale accordo individuerebbe l'esatto ammontare della tariffa da applicare (25 euro per ogni contenitore da 20 piedi e 30 euro per ogni contenitore da 40 piedi) e la data della sua decorrenza (1° febbraio 2023) e sarebbe stato effettivamente attuato dalle società citate.