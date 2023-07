Carcere di Poggioreale, detenuto di 30 anni tenta il suicidio: salvato dai poliziotti penitenziari

Nel tardo pomeriggio di ieri un detenuto trentenne recluso nel carcere napoletano di Poggioreale è stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria: secondo quanto rende noto l'Asppe Campania, sindacato confederato Consipe, l'uomo, un 30enne, «ha cercato di farla finita preso dallo sconforto che in questi periodi si acuisce per svariati motivi».

«Si è impiccato nella camera detentiva dov'era ubicato, - spiega il segretario regionale Luigi Castaldo - e grazie all'intervento provvidenziale del personale di polizia penitenziaria di turno si è evitato il peggio».

Per Castaldo «è stato solo grazie al tempestivo intervento del poco personale di polizia penitenziaria comunque vigile ed attento che si è riusciti a salvare la vita di un giovane detenuto che come tanti in questo periodo vengono assaliti dallo sconforto e compiono gesti estremi».

«La grave e critica carenza di organico - conclude il sindacalista - mette in discussione la sicurezza di tutti ed è per questo motivo che l'Asspe da tempo sollecita i vertici dell'amministrazione penitenziaria e il governo ad adottare misure straordinarie per la tutela e l'immagine del corpo di polizia penitenziaria grazie al quale si può garantire l'interesse collettivo».