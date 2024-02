Carcere di Poggioreale, il garante: «Detenuti di 90 anni. Necessario preservare la loro vita»

«Oggi nella mia visita al carcere di Poggioreale ho incontrato un detenuto di 92 anni! Nello stesso reparto ho parlato a lungo con un ottantenne. Lì ci sono poi altri sette detenuti ultraottantenni. Nessuno per una condanna di omicidio! Tutti ristretti per ragioni di sicurezza e non di civiltà giuridica. Non è in gioco solo la dignità dei diversamente liberi. Si tratta di preservare la loro stessa vita, vista la loro avanzata età».

E' l'appello lanciato dal garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello dopo che oggi al carcere di Poggioreale, ha incontrato alcuni detenuti del reparto Venezia, lì dove sono collocati i «sex offender».

«Ma anche su queste storie di vita carceraria c'è un incolpevole silenzio della politica che vive una logica di sicurezza e non di dettato Costituzionale. Lancio un appello a strutture di accoglienza private in ambito socio-sanitario e comunità residenziali, chiedendo la loro disponibilità ad accogliere questi detenuti invisibili», dice Ciambriello.