Suicidi in cella, mobilitazione degli avvocati

La camera penale degli avvocati penalisti di Napoli che si riconosce sotto il nome di "Sebastiano Fusco" (avvocato scomparso prematuramente alcuni anni fa), aderisce alla astensione proclamata dall'Unione camere penali di Napoli. "Di fronte alla vertiginosa escalation dei suicidi in carcere, il direttivo dell'organismo forense, inoltra un accorato appello al presidente della Repubblica, chiedendone l'alto e immediato intervento", si legge in una nota. Poi l'analisi dell'organismo presieduto dall'avvocato Simona Lai: "Quindici suicidi in carcere da inizio anno sono trend drammatico che, in assenza di interventi immediati, rende conseguente la previsione che il bilancio finale rischi di assumere dimensioni di una carneficina annunciata. La soluzione non può essere affidata al mero intendimento di costruire nuove prigioni, la tempistica sottesa a questo nombile piano di edilizia carceraria suona come una condanna a morte per moltitudini infelici".

