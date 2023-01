Antonella Fragiello modella napoletana morta a 37 anni, lacrime e palloncini bianchi per i funerali

Lacrime, fiori e palloncini bianchi, ma soprattutto tanta commozione per l’ultimo saluto ad Antonella Fragiello, la modella di 37 anni scomparsa per un male incurabile che precedentemente si era portato via anche sua madre. I funerali della donna, volto noto del mondo dello spettacolo, in particolare per essere stata ad appena 19 anni finalista di Miss Italia, hanno visto una folla di parenti, amici e conoscenti per dare l’addio alla giovane soubrette di Casoria, molto amata da tutti per il suo animo nobile, la sua dolcezza, il suo altruismo. Gremita, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno. Una tragedia per chiunque abbia conosciuto Antonella, che era molto attiva anche in ambito sociale, tanto da prestare più volte la sua immagine per iniziative benefiche. Una ragazza bella e solare, di cui tutti ricordano il carattere socievole e sempre pronta ad aiutare i più fragili.

«Nel giorno dei funerali voglio tributare un pensiero affettuoso ad Antonella Fragiello, una figlia della nostra Casoria che è andata via all'età di 37 anni per un terribile male che non le ha dato scampo - scrive su Facebook il sindaco Raffaele Bene - Molti la ricorderanno per la sua partecipazione all'edizione 2004 di Miss Italia nella quale arrivò in finale sognando la corona. Sarà per sempre giovane, come coloro che ci lasciano troppo presto e io voglio immaginarla sorridente ed in un mondo di pace».

Un lutto che ha straziato il cuore di familiare e amici stretti, ma soprattutto quello del marito Carlo Silvestro, con cui Antonella si era sposata due anni fa. Una felicità durata poco, troppo poco, quella della coppia, che fino agli ultimi giorni era rimasta unita in nome di quel grande amore che in passato li aveva fatti incontrare e innamorare. Proprio Carlo, sconvolto per la grave perdita, ha preferito far leggere ad altri le parole scritte per la moglie: «Il giorno del nostro matrimonio mi scrivesti una lettera e facesti un patto con Gesù: volevi guarire, per me e per noi. Ma non ce l’hai fatta. Te ne sei andata senza darmi il tempo di stringerti ancora e riempirti di baci. La tua assenza fa male, amore. Fa rumore. Nulla intorno a me ha più sapore». Poi il ricordo di chi aveva «una parola dolce per tutti, una spalla su cui piangere». E ancora «la moglie migliore che potessi mai desiderare». Infine «hai sempre avuto un desiderio: morire con dignità e così è stato». «Per me è stato un onore averti accanto, poterti amare ed essere amato da te. Ti amo immensamente. Tuo per sempre. Carlo». Quello stesso amore che Antonella aveva lasciato come ultimo messaggio sui social al marito pochi giorni prima di morire.